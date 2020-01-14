Пензенские бильярдисты вернулись из Казани с наградами первенства России

Когда-то эту игру считали забавой для аристократов и сильных мира сего, а теперь ею увлекаются и самые юные. Из Казани, где проходило первенство России по бильярдному спорту, вернулась пензенская команда. В ее составе впервые была девочка.

Возможно, о пензячке скоро заговорят на престижных турнирах страны, а пока она делает уверенные шаги к спортивному Олимпу. В составе команды пензенских бильярдистов она участвовала в первенстве России по свободной пирамиде и показала неплохие результаты. Считает, что занимается одним из самых увлекательных видов спорта.

Из Казани, где проходили соревнования, наши мастера кия привезли два «серебра». В возрастной группе от 16 лет до 21 года отличились Артем Ирышков и Сергей Ясенецкий.

На тренировках спортсменов обучают не только технике и тактике. Не менее важна психология и поведение игроков на соревнованиях. По словам президента пензенской федерации Игоря Ясенецкого, у любого бильярдиста, даже со стажем, помимо соперников, есть еще два противника — излишняя самоуверенность или, напротив, мандраж.

«Как чуть-чуть засомневаешься, все, сразу шар не идет, застревает, начинаются ошибки и не везет. Тут своего рода настрой всегда важен, как и везде, а здесь особенно», — отметил он.

Именно эмоциональными срывами, по словам наставника, и объясняется то, что из Казани пензенцы привезли только две награды, но работа над ошибками уже проведена. Впереди — новые состязания и шансы на победу. 25 января в Пензе стартует чемпионат области по динамичной пирамиде (0+), сообщает телеканал «Экспресс».