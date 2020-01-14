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В Заречном ссора приятелей завершилась смертельной дракой (видео)

14 января в 23:27 46 просмотров

Труп под дверью. Ужасающую находку в подъезде своего дома в январские праздники обнаружила жительница города Заречный Пензенской области. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего и нашли виновного. Оказалось, мужчина погиб в результате пьяной драки в одной из квартир.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины 1979 года рождения наступила от механической асфиксии. Сценарий трагедии — банальный. Двое приятелей встретились на улице, зашли в квартиру к одному из них, выпили и поссорились. Со слов подозреваемого, ему не понравилось, что гость попытался украсть у него банковскую карту.

«В ходе допроса обвиняемый рассказал, что в процессе употребления алкоголя между ним и приятелем возник конфликт. Со слов злоумышленника, гость первым схватил нож. Обвиняемый отобрал его у потерпевшего и нанес ему не менее двух ударов в шею, затем начал сдавливать его шею руками», — прокомментировал старший следователь зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Герман Шалдыбин.

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января в Заречном в доме № 1 по улице Строителей. Подозреваемый снимал там жилье с декабря 2019 года. К слову, мужчина уже отбывал наказание за злостную неуплату алиментов и за различные административные правонарушения. Только в 2019 году он пять раз побывал в изоляторе временного содержания. Там он и познакомился с потерпевшим.

«Установлено, что потерпевший тоже вышел из спецприемника, где отбывал административный арест 1 января 2020 года. После этого он прибыл домой, переоделся и пошел в город употреблять спиртные напитки. В один из дней он оказался в квартире у знакомого», — рассказал начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный Анатолий Еремеев.

На этот раз подозреваемый надолго задержится в следственном изоляторе. Мужчина заключен под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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