Губернатор поддержал проект помощи детям-инвалидам (видео)

Обычный учитель написал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву сообщение в социальной сети и получил поддержку своей идеи. Тренер Антон Воронков учит баскетболу детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока в его группе всего восемь ребят, но чтобы у спорта не было ограничений, нужны специальные тренажеры, которые развивают координацию. В этом учителю готовы помочь власти региона.

Мужчина уже 11 лет работает детским тренером. В этом учебном году педагог решил поднимать в области инклюзивное направление и набрал для занятий баскетболом группу ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пока их — восемь.

«Проблемы с глазами, слухом, у кого-то — с опорно-двигательным аппаратом. Они в той или иной степени замкнуты в себе из-за болезней. Моя задача — раскрыть их и привить им любовь к спорту», — рассказал он.

Вот только уже к середине года учитель столкнулся с проблемой — чтобы полноценно заниматься баскетболом, инвалидам нужны тренажеры для мозжечковой стимуляции.

Антон положился на удачу и решил написать в социальной сети губернатору, а в итоге сам стал героем одного из постов главы региона и получил возможность рассказать о своей задумке лично Ивану Белозерцеву.

«Поможем вам, хочу поддержать вас. Желание есть работать, значит, найдем решение, профинансируем», — отметил глава региона.

Предварительно известно, что заниматься на тренажерах и, следовательно, баскетболом бесплатно смогут, как минимум, 15 ребят. Для них это станет не столько возможностью уйти в большой паралимпийский спорт, сколько шансом поправить свое здоровье и общаться с ровесниками, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.