В Пензе психолог рассказал, почему молодожены выбирают красивые даты (видео)

Церемонию бракосочетания, как правило, молодожены стараются устраивать летом, но в 2020 году жаркой порой обещает стать и февраль. Многие влюбленные стремятся зарегистрировать брак в так называемые красивые даты, а в последний зимний месяц 2020-го их будет несколько. Кстати, в пензенские ЗАГСы еще можно подать заявление.

Взаимное согласие, обмен обручальными кольцами и подписи в акте о заключении брака. Свадебная церемония всегда богата традициями. Несколько двоек, которые на всю жизнь останутся в свидетельстве, еще один символ, который должен принести удачу. В этом уверены молодожены, решившие связать себя узами брака 20 февраля 2020 года. В этот день свои двери для влюбленных пар откроют все ЗАГСы, а их в регионе 33.

«Обычно у нас регистрация брака происходит в субботу, пятницу, а это четверг. Тем не менее, на сегодняшний день заявления подали 15 пар. Обращаю внимание, что, в основном, люди больше тянутся не к каким-то красивым датам, а к праздникам», — рассказала начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.

Начать совместную семейную жизнь — шаг ответственный и волнительный, говорят психологи, поэтому на красивые даты молодожены возлагают особые надежды.

«Любой человек, который идет в какую-то неизвестность, ищет способы установить контакт с тревогой, примириться с ней. В данном случае — символы при важном моменте в жизни. Это определенная терапевтическая практика. Человек говорит, ну, двойка, она мне поможет», — прокомментировал доктор психологических наук Всеволод Константинов.

Свадебный бум сотрудники ЗАГСов также ожидают 20 марта, 20 июня и 20 ноября 2020 года — и не только из-за двадцаток в дате. Эти дни выпадают на пятницу или субботу, когда роспись становится не только символичной, но и удобной. Разделить главное торжество с молодоженами будут рады и представители свадебной индустрии. Юлия Симонова прикоснулась к фотоискусству пять лет назад. Рассказывает, что на красивые даты спрос особый.

«У меня уже все забронировано. Люди обыгрывают эту дату. Будет большая фотозона с шарами и баннер. Также разрабатывается дизайн торта с цифрами 2020», — рассказала она.

Подать заявление на 20 февраля, в том числе через портал госуслуг, можно до конца недели. Еще одна дата, которую выбрали пять пар брачующихся, — 29 февраля. Она необычна тем, что выпадает только раз в четыре года. И все-таки психологи настаивают — чтобы брак стал долгим и счастливым, мало верить в магию чисел и звучные цифры. Будущим мужу и жене советуют внимательнее относиться друг к другу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.