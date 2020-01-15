В России ужесточат контроль за продажей турпутевок

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, согласно которому турагентства и туроператоров, работающих в стране, обяжут использовать систему «Электронная путевка», чтобы граждане могли самостоятельно контролировать покупку тура.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на министерство, система «Электронная путевка» представляет собой онлайн-мониторинг деятельности туроператоров и турагентств. Документ представят правительству, а в октябре планируют внести в Госдуму.

В Минэнономразвития пояснили, что такая система позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и контролировать деятельность участников рынка. Также, по мнению разработчиков проекта, нововведение поможет защитить права и интересы туристов, повысит прозрачность рынка.