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В России ужесточат контроль за продажей турпутевок

15 января в 09:06 64 просмотра

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, согласно которому турагентства и туроператоров, работающих в стране, обяжут использовать систему «Электронная путевка», чтобы граждане могли самостоятельно контролировать покупку тура.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на министерство, система «Электронная путевка» представляет собой онлайн-мониторинг деятельности туроператоров и турагентств. Документ представят правительству, а в октябре планируют внести в Госдуму.

В Минэнономразвития пояснили, что такая система позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и контролировать деятельность участников рынка. Также, по мнению разработчиков проекта, нововведение поможет защитить права и интересы туристов, повысит прозрачность рынка.


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