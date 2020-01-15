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В центре Пензы на «зебре» развернуло легковушку. ВИДЕО

15 января в 09:15 70 просмотров

Житель Пензы рассказал в Сети об опасном поведении водителя отечественной легковушки.

Мужчина опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались 14 января на улице Пушкина.

Судя по кадрам, Lada Vesta ехала на высокой скорости по проезжей части, а в этот момент по пешеходному переходу шла женщина. Легковушка резко начала тормозить, но в результате проехала дальше и попала в занос.

«Да, пешеходу повезло», — прокомментировал ролик подписчик сообщества Евгений.

Напомним, за непропуск пешехода на зебре водителям может грозить штраф — до 2500 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, а также не совершать резких маневров при управлении авто, чтобы избежать заноса. Пешеходам рекомендуют прикреплять на одежду или сумки светоотражающие элементы, чтобы водители смогли разглядеть их в темноте.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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