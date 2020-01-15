Подсветка монумента, панно с граффити, стикеры. Как Пензу будут готовить к 9 Мая

В мэрии Пензы состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне под председательством главы администрации Андрея Лузгина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники заседания рассмотрели основные этапы проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к памятной дате.

По словам начальника городского управления культуры Веры Фейгиной, 9 мая в районе Монумента воинской и трудовой славы пензенцев пройдет Бессмертный полк, состоится парад, возложение венков и цветов. Для видеотрансляции программы установят экраны.

После торжественной части состоится традиционная эстафета. Также в скверах «Журавли», Бессмертного полка и на ул. Карпинского будут работать точки полевой кухни.

«Учитывая значимость даты, нужно продумать, чем будет отличаться празднование Дня Победы в этом году. Событие должно стать масштабным и заметным для горожан, чтобы каждый почувствовал себя причастным к истории страны», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Он призвал доработать план мероприятий. Отдельное внимание мэр уделил концепции оформления города ко Дню Победы. Он одобрил идею организации подсветки Монумента воинской и трудовой славы. Кроме того, в планах — установка объемных конструкций в виде звезд в местах массового пребывания людей. Обсуждается и идея размещения панно в виде граффити на фасадах многоквартирных домов.

Разработаны макеты дизайна рекламно-информационных материалов в соответствии с рекомендательными требованиями брендбука города Москвы. По пути следования Бессмертного полка коммерческую рекламу заменят на тематические праздничные баннеры.

В разных микрорайонах к 75-летию Победы оформят ряд остановок, четыре баннера формата 7×12 метров появятся на фасадах зданий. Известно, что один из них украсит Дом молодежи.

Также разработаны макеты стикеров, которые разместят на входных группах учреждений и организаций, в общественном транспорте. На заседании обсудили и возможность брендирования автобусов и маршруток.