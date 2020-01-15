Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев

Новая площадка в жилом комплексе признана одной из лучших в Пензе.

Ух, какой Новый год был в Абрековской заставе! Праздничный марафон стартовал в середине декабря 2019-го и завершился в канун Старого нового года, 11 января 2020-го. Зимние мероприятия на «Территории жизни» признаны одними из лучших по уровню организации в Октябрьском районе Пензы, за что директор управляющей компании «Территория жизни» Роман Дунаев был удостоен благодарности администрации района.

«2020-й на нашей «Территории жизни» мы объявили Годом добрых соседей. Новогодние праздники — это прекрасный повод собраться всем вместе, познакомиться друг с другом, наладить теплые дружеские, добрососедские отношения и вместе весело провести время на свежем воздухе», — рассказывает event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков.

Чтобы создать жителям и гостям микрорайона атмосферу праздника, наполнив пространство вокруг волшебством и ожиданием новогодних чудес, пришлось немало потрудиться — на главной площадке Арбековской заставы установили семиметровую красавицу-елку, смонтировали горки, украсили дома и аллею праздничной иллюминацией, организовали новогоднюю фотозону с волшебными оленями. Особым местом притяжения для жителей не только жилого комплекса, но и всего Арбеково стал каток на новой хоккейной площадке, рядом с которым поставили теплый вагончик, где организовали прокат коньков.

Игры и конкурсы у елки, веселые дискотеки с Дедом Морозом и Снегурочкой, театрализованные новогодние представления, спортивные турниры. Скучать пензенцам, а праздники посетили более полутора тысяч человек, было некогда. Незабываемые впечатления произвел грандиозный салют в новогоднюю ночь.

«Очень весело! Выходили к нашей замечательной елочке! Праздник удался, очень понравилось. Спасибо большое компании «Территория жизни». Здорово, так весело, выиграли подарки. Для детей досуг замечательный, развлечения, они очень счастливы и довольны», — поделилась впечатлениями одна из жительниц ЖК «Арбековская застава».

«Тут было очень здорово! Много песен, сногсшибательный салют. Он запомнился очень надолго, был ярким. Тут проходят хоккейные турниры, праздники, тут очень много аниматоров, много песен, разных интересных конкурсов», — рассказала другая жительница микрорайона.

Новогодний марафон — это было лишь начало. В программе мероприятий, которые запланированы на «Территории жизни» в Год добрых соседей, — уже полюбившиеся пензенцам фестивали шашлыка и цирка, игры нашего детства, спортивные турниры и тематические встречи добрых соседей.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.