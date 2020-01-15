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В Шемышейском районе в огне погибли животные

15 января в 09:34 252 просмотра

В Шемышейском районе Пензенской области произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на улице Нагорной в селе Старое Демкино 14 января в 5:30 вспыхнул срубовой дощатый сарай. В огне погибло пять коз, 30 гусей и 10 кур. Среди людей никто не пострадал.

Тушили постройку пять человек с помощью трех спецмашин. По факту пожара проводится проверка.

Хозяйка сарая опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия. Она рассказала, что в строении находились маленькие гусята и беременные козы. Удалось спасти только кроликов и несколько взрослых гусей.

«Сейчас уже немного все разобрали. Я дышать даже не могу», — поделилась женщина.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при обращении с огнем, обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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