Пензенцев предупредили о пробке возле памятника Победы

В Пензе у памятника Победы утром 15 января произошла авария. Об этом информагентству сообщил очевидец.

Мужчина прислал в редакцию фото с места происшествия. Он пояснил, что столкнулись фура и иномарка. Инцидент произошел примерно в 9:10. Судя по снимку, большегруз врезался в левую заднюю часть легковушки.

«Собирается пробка в сторону Арбеково», — добавил пензенец.

Официальной информации об аварии нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также правила дорожного движения. В ГИБДД советуют водителям не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.