Пензенцев предупредили о пробке возле памятника Победы

Мужчина прислал в редакцию фото с места происшествия. Он пояснил, что столкнулись фура и иномарка. Инцидент произошел примерно в 9:10. Судя по снимку, большегруз врезался в левую заднюю часть легковушки.
«Собирается пробка в сторону Арбеково», — добавил пензенец.
Официальной информации об аварии нет.
Инспекторы просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также правила дорожного движения. В ГИБДД советуют водителям не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.