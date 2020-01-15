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Пензенцев предупредили о пробке возле памятника Победы

15 января в 09:44 192 просмотра

В Пензе у памятника Победы утром 15 января произошла авария. Об этом информагентству сообщил очевидец.

Мужчина прислал в редакцию фото с места происшествия. Он пояснил, что столкнулись фура и иномарка. Инцидент произошел примерно в 9:10. Судя по снимку, большегруз врезался в левую заднюю часть легковушки.

«Собирается пробка в сторону Арбеково», — добавил пензенец.

Официальной информации об аварии нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также правила дорожного движения. В ГИБДД советуют водителям не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.


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