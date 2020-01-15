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В Башмаковском районе из пожара спасли мужчину

15 января в 09:41 156 просмотров

Ночью 15 января в Башмаковском районе Пензенской области произошел пожар.

Загорелся деревянный жилой дом и пристрой к нему на улице Калинина в селе Шереметьево. Сигнал об этом на пульт дежурного поступил в 3:18. На место выехали две машины спецтехники и шесть человек личного состава МЧС.

«Силами пожарно-спасательных подразделений спасен мужчина 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.


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