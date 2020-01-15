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В Пензе участницу Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем

15 января в 10:00 166 просмотров

100 лет исполнилось жительнице Пензы Александре Семеновне Карпушевой. Ветерана с юбилеем поздравили чиновники.

День рождения отпраздновали 14 января.

В этот день Александре Семеновне передали поздравительные письма от президента страны Владимира Путина, председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина, главы города Пензы Владимира Мутовкина, главы администрации Октябрьского района Евгения Гусейнова. Женщине вручили цветы и памятные подарки.

В годы Великой Отечественной войны Александра Карпушева была призвана на фронт радисткой, прошла боевой путь до Берлина. Награждена Орденом Красной звезды, медалью «За отвагу».

В мирное время она трудилась на промышленных предприятиях Октябрьского района.

Александра Семеновна вырастила двух дочерей, помогала в воспитании двух внуков, имеет пять правнуков, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/zhitelnitsu_penzy_aleksandru_karpushevu_pozdravili_so_100_letiem/

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