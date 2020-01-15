Пензячке вместо салата досталась мерзкая слизь. ВИДЕО

Жительница Пензы купила салат со спаржей, который вызывает приступ тошноты. Женщина опубликовала видео в Сети.

Ролик появился в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что купила корейский салат в магазине в дальнем Арбеково. На кадрах видно, как она поднимает кусочки спаржи, а с нее стекают сгустки слизи. Судя по упаковке, срок годности — в норме.

Пользователи в комментариях пошутили, что салат остался еще с новогоднего стола.

«Это отвратительно, фу», — написала Ксения.

«Что за мерзкая слизь?» — возмутилась Екатерина.

Некоторые подписчики сообщества посоветовали пензячке обратиться в Роспотребднадзор.