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Пензячке вместо салата досталась мерзкая слизь. ВИДЕО

15 января в 10:17 164 просмотра

Жительница Пензы купила салат со спаржей, который вызывает приступ тошноты. Женщина опубликовала видео в Сети.

Ролик появился в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что купила корейский салат в магазине в дальнем Арбеково. На кадрах видно, как она поднимает кусочки спаржи, а с нее стекают сгустки слизи. Судя по упаковке, срок годности — в норме.

Пользователи в комментариях пошутили, что салат остался еще с новогоднего стола.

«Это отвратительно, фу», — написала Ксения.

«Что за мерзкая слизь?» — возмутилась Екатерина.

Некоторые подписчики сообщества посоветовали пензячке обратиться в Роспотребднадзор.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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