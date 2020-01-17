Как за год в Пензе изменились цены на бензин? Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за последний месяц и за 2019 год.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за декабрь. Напомним, в январе и феврале цены оставались на прежнем уровне, однако с марта по июль стоимость литра топлива на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а) стабильно менялась. В августе цены на бензин остались прежними, дизтопливо немного подешевело.

В сентябре и октябре они продолжили расти, в ноябре средняя стоимость бензина АИ-95 осталась прежней, АИ-92 — немного снизилась, дизтоплива — значительно выросла. В декабре все виды топлива подорожали.

Также мы сравнили текущие цены на бензин и дизельное топливо с теми, что были актуальны в начале 2019 года. По всем видам топлива отмечается рост.

Информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 9 января 2020 года), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе за месяц выросла на 8 копеек, составив 44 рубля. Это на 3 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом 2019 года, то бензин в Пензе подрос в цене на 97 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе с ноября увеличилась на 25 копеек, составив 46 рублей 60 копеек. Это на 80 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести в Ульяновске (46 рублей 40 копеек), Казани (46 рублей 42 копейки) и Саратове (46 рублей 54 копейки).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.