В одном из пензенских баров произошла женская драка. На место приехали сотрудники Росгвардии.

Конфликт между двумя женщинами возник в пятом часу утра, вскоре он перерос в драку. Сотрудники бара нажали тревожную кнопку, чтобы на помощь пришли правоохранители.

«Администратор заведения рассказал, что одна из женщин в ходе конфликта ударила вторую в лицо осколком от бутылки», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемую в нанесении травм задержали и доставили в полицию. 25-летняя гражданка была пьяна. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, на «скорой» ее доставили в больницу и госпитализировали.