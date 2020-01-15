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В баре Пензы подрались женщины, пострадавшая — в больнице

15 января в 10:26 118 просмотров

В одном из пензенских баров произошла женская драка. На место приехали сотрудники Росгвардии.

Конфликт между двумя женщинами возник в пятом часу утра, вскоре он перерос в драку. Сотрудники бара нажали тревожную кнопку, чтобы на помощь пришли правоохранители.

«Администратор заведения рассказал, что одна из женщин в ходе конфликта ударила вторую в лицо осколком от бутылки», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемую в нанесении травм задержали и доставили в полицию. 25-летняя гражданка была пьяна. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, на «скорой» ее доставили в больницу и госпитализировали.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии

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