Пензенца арестовали за комментарий в соцсети

Прокуратура провела проверку и направила материалы в суд после обращения полицейских. Поводом послужил комментарий в одном из новостных сообществ в социальной сети. Мужчина написал его летом 2019 года. В словах усмотрели возбуждение ненависти и вражды к представителям другой национальности.

В результате возбудили дело об административном правонарушении. 14 января состоялось заседание, судья назначил пензенцу сутки ареста. Отбывать наказание он отправился прямо из зала.

«Комментарий экстремистского характера из соцсети удален», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.