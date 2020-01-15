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Россиянам рассказали о новом способе защиты от телефонных мошенников

15 января в 10:47 96 просмотров

В России намерены создать систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками с помощью технологии цифрового отпечатка звонка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Это цифровой сертификат с системой шифрования, который операторы дают каждому пользователю. Если телефонный звонок окажется без цифрового отпечатка, то специалисты сразу поймут, что абонент подделал свой номер телефона. Отмечается, что благодаря этому нововведению мошенники просто не смогут дозвониться до своих жертв.

Инициативу главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву направил руководитель ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Он отметил, что мошенники стали все чаще звонить людям под видом работников банков. Они представляются сотрудниками службы безопасности, выпытывают у россиян конфиденциальные данные, просят перевести средства на некий резервный счет или подтвердить информацию в банкомате.

Владимир Зыков подчеркнул, что эта технология поможет бороться не только с мошенниками и надоевшей рекламой, но и, например, с сообщениями о минировании.


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