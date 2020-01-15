В Пензе пройдет форум классных руководителей

Необходимость повышения квалификации социальных педагогов, психологов и классных руководителей, неоднократно подчеркивал губернатор. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

«Очень часто родители заняты работой и не уделяют ребенку достаточно внимания, он замыкается в себе. Задача педагогов — разглядеть проблему на ранней стадии, привлечь к ее решению родителей, помочь школьнику выйти из трудной ситуации. Для этого необходимы, во-первых, соответствующая квалификация работников образования, а во-вторых — искренний интерес и постоянное внимание к внутреннему миру детей», — сказал Иван Белозерцев.