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В Пензе пройдет форум классных руководителей

15 января в 11:09 74 просмотра

Форум классных руководителей должен пройти в первом квартале 2020 года. Мероприятие запланировано Институтом регионального развития Пензенской области.

Необходимость повышения квалификации социальных педагогов, психологов и классных руководителей, неоднократно подчеркивал губернатор. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

«Очень часто родители заняты работой и не уделяют ребенку достаточно внимания, он замыкается в себе. Задача педагогов — разглядеть проблему на ранней стадии, привлечь к ее решению родителей, помочь школьнику выйти из трудной ситуации. Для этого необходимы, во-первых, соответствующая квалификация работников образования, а во-вторых — искренний интерес и постоянное внимание к внутреннему миру детей», — сказал Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/208643/

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