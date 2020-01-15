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В России появится служба частных приставов

15 января в 11:47 172 просмотра

В России создадут институт частных приставов. Такую инициативу уже поддержал Минфин, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Отмечается, что внедрение института частных судебных приставов будет происходить поэтапно, так как этот механизм еще предстоит разработать.

На первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная же служба будет взыскивать долги только в пользу физических лиц и государственных органов. На сегодняшний день в России уже есть частные службы, которые занимаются взысканием долгов. Речь — о коллекторских агентствах и институте частного сыска, но они еще недостаточно развиты.

По мнению юриста Инны Иваниковой, появление института частных приставов позволит снизить расходы из бюджета и нагрузку на судебных приставов-исполнителей. Чтобы система хорошо функционировала, требуется тщательно проработать нормативно-правовые акты и разработать систему государственного контроля.


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