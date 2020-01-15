В России появится служба частных приставов

Отмечается, что внедрение института частных судебных приставов будет происходить поэтапно, так как этот механизм еще предстоит разработать.
На первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная же служба будет взыскивать долги только в пользу физических лиц и государственных органов. На сегодняшний день в России уже есть частные службы, которые занимаются взысканием долгов. Речь — о коллекторских агентствах и институте частного сыска, но они еще недостаточно развиты.
По мнению юриста Инны Иваниковой, появление института частных приставов позволит снизить расходы из бюджета и нагрузку на судебных приставов-исполнителей. Чтобы система хорошо функционировала, требуется тщательно проработать нормативно-правовые акты и разработать систему государственного контроля.