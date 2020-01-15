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Число заявок в пензенский отряд «Лиза Алерт» за год увеличилось на 84%

15 января в 12:02 182 просмотра

Пензенские волонтеры отряда «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего поискового года.

Как сообщается в официальной группе отряда в соцсети «ВКонтакте», всего в 2019 году волонтеры получили 297 заявок — на 84% больше, чем в 2018-м (161).

«Такое резкое увеличение количества обращений связано с новым алгоритмом взаимодействия нашего отряда с региональной полицией. Теперь о пропаже несовершеннолетних, а также пожилых и других людях, чья пропажа требует незамедлительного реагирования, сотрудники полиции сообщают нам сразу после обращения заявителей в отдел», — отмечают администраторы группы.

Также в прошедшем году поисковики провели шесть встреч, в ходе которых все желающие могли узнать об отряде, задавать вопросы, познакомиться с направлениями. Было организовано три «полевых» обучения добровольцев и традиционные большие летние учения, которые посетили более 80 человек из шести регионов.

Кроме того, в 2019-м работала школа «Лиза Алерт», профилактикой охватили 968 детей и 276 взрослых.

Результаты работы в Пензенской области волонтеры также отразили в инфографике:

Фотография: Скриншот - https://vk.com/la_penza

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