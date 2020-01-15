Белозерцев в Москве заслушает ежегодное послание президента

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона разместил фотографию из зала в Stories.

Напомним, прямую трансляцию (0+) будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал». Она начнется в 12 часов. На освещение мероприятия аккредитовано почти 900 журналистов.

*Губернатор опубликовал в 12:30 новый пост на своей странице. В нем глава региона отметил, что у него очень большие ожидания от послания президента.

«Послание — это по сути направления, которые обозначает Владимир Владимирович Путин для развития страны, не только на год, а на гораздо больший перспективный период. Это будущее каждого из нас, будущее детей и внуков», — написал Иван Белозерцев под фото.