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Белозерцев в Москве заслушает ежегодное послание президента

15 января в 12:02 146 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 15 января в Москве заслушает ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона разместил фотографию из зала в Stories.

Напомним, прямую трансляцию (0+) будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал». Она начнется в 12 часов. На освещение мероприятия аккредитовано почти 900 журналистов.

*Губернатор опубликовал в 12:30 новый пост на своей странице. В нем глава региона отметил, что у него очень большие ожидания от послания президента.

«Послание — это по сути направления, которые обозначает Владимир Владимирович Путин для развития страны, не только на год, а на гораздо больший перспективный период. Это будущее каждого из нас, будущее детей и внуков», — написал Иван Белозерцев под фото.


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