Счетная палата будет контролировать реализацию нацпроектов

Встреча состоялась в связи с 25-летием ведомства, сообщили на сайте кремля.

«Мы с вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые представляют очень большой интерес и являются вопросами большой государственной важности. Очень рассчитываю, как мы с вами и договаривались, что Счетная палата будет несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов. На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — отметил Владимир Путин.