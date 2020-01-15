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Счетная палата будет контролировать реализацию нацпроектов

15 января в 12:34 96 просмотров

Президент страны Владимир Путин встретился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Стороны обсудили реализацию нацпроектов.

Встреча состоялась в связи с 25-летием ведомства, сообщили на сайте кремля.

«Мы с вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые представляют очень большой интерес и являются вопросами большой государственной важности. Очень рассчитываю, как мы с вами и договаривались, что Счетная палата будет несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов. На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — отметил Владимир Путин.

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/62578

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