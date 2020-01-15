На ул. Баумана провалился асфальт

Пользователь опубликовал фотографию ямы в группе соцсети «ВКонтакте». Подписчики сообщества в комментариях пошутили, что асфальт «растаял из-за скорого наступления весны».
В пресс-службе «Горводоканала» прокомментировали ситуацию. Оказалось, что такая заявка поступала в дежурную службу.
«Выезжала бригада МУП «Пензадормост». Специалисты выяснили, что это не участок «Горводоканала», а ливневая канализация. Заявку передали в единую дежурную диспетчерскую службу», — уточнили в ресурсоснабжающей организации.