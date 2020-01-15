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На ул. Баумана провалился асфальт

15 января в 13:21 42 просмотра

Пензенец сообщил в Сети о провале асфальта неподалеку от монумента «Катюша».

Пользователь опубликовал фотографию ямы в группе соцсети «ВКонтакте». Подписчики сообщества в комментариях пошутили, что асфальт «растаял из-за скорого наступления весны».

В пресс-службе «Горводоканала» прокомментировали ситуацию. Оказалось, что такая заявка поступала в дежурную службу.

«Выезжала бригада МУП «Пензадормост». Специалисты выяснили, что это не участок «Горводоканала», а ливневая канализация. Заявку передали в единую дежурную диспетчерскую службу», — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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