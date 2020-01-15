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Медведев утвердил план приватизации федерального имущества

15 января в 13:43 172 просмотра

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил о прогнозированном плане приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы.

Так, приватизации предусматривается для находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны, сообщили на сайте правительства страны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний предусмотрены в 2020—2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно.

Фотография: скриншот - http://government.ru/

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