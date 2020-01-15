Президент предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин 15 января на оглашении послания Федеральному Собранию озвучил комплекс предложений по улучшению демографической ситуации в стране. Большой блок был посвящен выплатам семьям.

Первое — выплаты семьям при рождении первых и вторых детей, если доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов. Они будут действовать, пока малышам не исполнится три года.

Кроме того, с 1 января этого года президент предложил ввести выплаты для детей от трех до семи лет. Это коснется семей, где доход не превышает размера одного прожиточного минимума на человека.

«Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал», — пояснил Владимир Путин.

Он сообщил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка», — сказал президент.

Глава государства предложил увеличить сумму маткапитала еще на 150 тысяч рублей для семей, где уже есть ребенок, при рождении второго. Таким образом, общий размер выплаты для них составит 616 тысяч 617 рублей.

Кром того, Владимир Путин сообщил о принятом решении при рождении третьего ребенка компенсировать 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи за счет федеральных средств.

«Таким образом, с учетом всех мер поддержки семья с тремя детьми сможет вложить свыше 1 млн рублей в решение жилищной проблемы», — отметил он.