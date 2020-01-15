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В Спутнике в 2020 году построят детскую поликлинику (видео)

15 января в 14:33 108 просмотров

Город Спутник — активно развивающийся район, в котором объектам социальной инфраструктуры уделяется особое внимание. В 2020 году там будет построена детская поликлиника. Ее проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, строительство начнется в ближайшее время.

«Здание поликлиники будет размещено в 11 очереди строительства вдоль улицы Алой. Здание имеет сложную конфигурацию с переменной этажностью — от 2 до 4 этажей», — рассказала главный архитектор строительного холдинга «Термодом» Виктория Мазявкина.

Внутри поликлиники будут расположены отделения лечебной профилактики, клинической диагностики, физиотерапии, рентген-диагностики, дневной стационар на 15 мест.

«На каждом этаже будут игровые зоны для маленьких пациентов. В проект заложено самое современное медицинское оборудование, предусмотрен удобный доступ в здание для маломобильных групп населения. Таким образом, здание поликлиники будет соответствовать всем современным требованиям к объектам здравоохранения», — добавила Виктория Мазявкина.

Планируется, что детская поликлиника в Спутнике будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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