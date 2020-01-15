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«Дамате» построила птичники в Мокшанском районе

15 января в 15:40 184 просмотра

В селе Потьма Мокшанского района Пензенской области появилось 32 птичника подращивания и откорма индейки. Их ввела в эксплуатацию компания «Дамате» в рамках проекта по расширению мощностей производства.

В Мокшанском районе в настоящее время действуют 64 птичника, как и планировалось по проекту. В частности, там запустили площадку подращивания, включающую в себя восемь птичников на 264 тысячи голов, а также 24 корпуса откорма индейки на 252 тысячи посадочных мест. Это позволит вырастить и посадить на откорм более одного миллиона птиц в этом году.

С появлением этих птичников появились новые рабочие места. Смогли трудоустроиться более 50 человек, всего на объектах компании в районе работают 103 сотрудника. «Дамате» гарантирует достойную заработную плату, создает условия для профессионального роста и развития, реализует свою социальную политику для персонала.

Напомним, что ГК «Дамате» занялась активной хозяйственной деятельностью в Мокшанском районе в 2018 году. Помимо 16 птичников подращивания и 48 птичников откорма, под управлением компании находится более 5,8 тысячи гектаров земли, на которой выращивают корм.

Компания планирует расширить свои мощности по производству и переработке индейки до 155 тысяч тонн в год. Всего в регионе по проекту будет возведено 488 птичников.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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