В Пензе отремонтируют молодежный центр «Юность»

Глава администрации города посетил центр на улице Карпинского 15 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Андрей Лузгин отметил, что в «Юности» необходимо сделать ремонт кровли, а также полностью заменить инженерные коммуникации.

«Актуализируйте сметные расчеты для подготовки ремонта зала и крыши, если необходимо, привлекайте управление капитального строительства города Пензы», — добавил он.

Также мэр напомнил о необходимости совершенствования методов работы с молодежью. Он считает, что юным пензенцам нужно предлагать ценности, которые бы они разделяли и считали нужными к ним стремиться. Он добавил, что при проведении мероприятий необходимо учитывать интересы современных подростков.