Губернатор, чиновники и общественники поделились впечатлениями от послания президента

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, который принял участие в оглашении послания в Москве, большое значение имеет комплексный подход к созданию условий по улучшению демографической ситуации.

Для повышения рождаемости глава государства предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка, увеличить на 150 тысяч рублей его размер при появлении в семье второго. Также анонсировались выплаты для семей с невысоким доходом для детей 3−7 лет и так далее.

«Мы готовы включиться в реализацию обозначенных президентом России направлений по оказанию новых видов помощи семьям с детьми. Для Пензенской области вопрос повышения уровня рождаемости является приоритетным. Напомню, что в рамках регионального проекта 274 молодые семьи при рождении первого ребенка получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья. 4760 семей использовали право на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. 6136 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр областного правительства.

Губернатор также напомнил, что для создания условий для трудоустройства молодых матерей в регионе в 2019 году построены и введены в эксплуатацию 13 детских садов, создано 1307 мест в дошкольных учреждениях, из которых 870 — для детей в возрасте до трех лет. Эта работа будет продолжена в 2020 году, подчеркнул глава региона.

Своими впечатлениями губернатор также поделился с подписчиками соцсети, разместив видео по итогам послания. В нем Иван Белозерцев отметил, что уже сделал ряд поручений кабинету министров по реализации ряда направлений, озвученных президентом.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил важность направлений по развитию цифровой среды.

«Серьезные усилия необходимо направить на внедрение опережающих цифровых технологий, что обеспечит нашей стране место в группе государств-лидеров мировой технологической конкуренции. Высокоскоростной интернет, подведенный в каждый дом, каждую школу, каждое медицинское учреждение, и концептуально новые подходы к обработке информации, включая квантовые вычисления, должны придать российской экономике новый импульс для развития в третьем десятилетии этого века.

Изменения рынка труда, появление новых профессий — это те вызовы, в ответ на которые должна измениться российская высшая школа, при этом, как особо отметил Владимир Путин, акцент должен быть сделан на развитие региональных университетов».

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин также отметил важность мер по улучшению демографической ситуации и важность поддержки бизнеса.

«В регионе сформировано перспективное инвестиционное законодательство. Оно гарантирует обеспечение равных прав инвесторам в получении господдержки, а также открытость и доступность информации. В результате реализации проектов увеличивается налогооблагаемая база, создаются новые рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Развитие экономики является фундаментом поддержания стабильности в обществе и повышения качества жизни людей», — сказал Валерий Лидин.

«В сфере культуры уже многое изменилось в хорошую сторону благодаря нацпроектам. У нас очень хорошо обстоят в регионе дела с домами культуры, они восстанавливаются. Это была большая проблема для страны, когда они просто разваливались. В Пензенской области, к счастью, они восстанавливаются, появляется огромное количество кружков. Программы для детских театров финансируются, ставятся спектакли. Это очень важно», — поделился мнением сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, худрук областного драмтеатра Сергей Казаков.

Председатель федерации профсоюзов Пензенской области, депутат ЗакСобра Николай Котов подчеркнул важность предложения по бесплатному горячему питанию для учащихся младшей школы.

«Свое выступление президент начал с того, что сегодня существует реальный запрос на перемены. Неслучайно первый очень серьезный, актуальный и весомый вопрос - демография. Это увеличение рождаемости, поддержка семьи, реальное увеличение доходов населения и рост размера материнского капитала. Это, безусловно, вопросы образования, культуры, и те предложения, которые президент озвучил по бесплатному горячему питанию детей в начальных классах, очень актуальны. Мы понимаем, что от питания зависит здоровье ребенка. К этой проблеме нужно относиться серьезно.

Поставлены задачи, определены сроки. Мы будем работать командно, многие вопросы будем решать оперативно. Задачи стоят очень острые, насущные, но выполнимые», — сказал он.

«Маткапитал — очень важная мера. Когда я со вторым ребенком получила его, это дало возможность родить мне еще двоих детей. Потому что мы улучшили жилищные условия. Я знаю большое количество людей, которые благодаря этой поддержке смогли увеличить свою семью, — отметила член Общественной палаты РФ, основатель АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова. — Меня поразило, что про демографию и поддержку семей говорилось первые полчаса — довольно длительный период времени. Это важная и ключевая тема. Все было очень комплексно, начиная от мест в яслях, заканчивая продлением пособий для детей от трех до семи лет. Я — человек, у которого есть маленькие детки, который понимает, что выйти на работу, когда ребенку — два года, довольно сложно. Если мы решили вопрос с местами в детских садах, то с яслями дело обстоит сложнее. Также очень важно, что горячее питание будет бесплатное для детей с 1 по 4 классы. Также прозвучала очень важная тема, что поддержку нужно оказывать не только семьям в кризисе, но и всем. Потому что любая семья терпит большое количество трудностей, когда отправляет ребенка в школу. Эта поддержка колоссальная позволит нам не то что выйти из кризиса, а постараться его предотвратить на начальной стадии.

Еще важно — про места в вузах. У меня есть дети-подростки, я понимаю, что бюджетные места в региональных вузах сейчас малодоступны, потому что на них большой конкурс. Тут важный момент, что я отправляю своего ребенка в вуз на бюджетное место именно по той специальности, которая востребована в регионе. Я сразу понимаю, что он сможет в дальнейшем трудоустроиться.

Для меня было шоком, что в 1943 году 1,3 коэффициент по рождению детей на одну женщину был, а сейчас — 1,5. Хотя сейчас мирное время. Нужно приложить все силы для поддержки семьи и чтобы повысилась рождаемость.

Осталось очень теплое впечатление от послания президента. Мне кажется, что красной нитью прошла тема о том, что мы должны сделать нашу страну единой. Чтобы не было понятия, что в Москве и Санкт-Петербурге — другая страна: другие пособия, другие возможности. Чтобы качество жизни вне зависимости от того, в регионе ты живешь или в центральном городе, было примерно одинаковым. Мне кажется, это очень важно, надеюсь, мы сможем стереть эту границу и жить в равных условиях».

Основные тезисы послания президента РФ Федеральному Собрания можно найти ЗДЕСЬ.