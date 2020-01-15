В Пензе появятся конфеты с символикой Дня Победы

Эмблема «С Днем Победы» появится на коробочках «Птичье молоко», сообщили в пресс-службе мэрии.

Предприятие-производитель уже сделал заказ на соответствующую упаковку. На прилавках конфеты появятся в апреле 2020 года.

Напомним, ко Дню Победы в Пензе подсветят монумент воинской и трудовой славы. Кроме того, в планах — установка объемных конструкций в виде звезд в местах массового пребывания людей. Обсуждается и идея размещения панно в виде граффити на фасадах многоквартирных домов. По пути следования Бессмертного полка всю коммерческую рекламу заменят на тематические праздничные баннеры. На входных группах учреждений и организаций, а также в общественном транспорте разместят стикеры с символикой Дня Победы. В мэрии также рассматривают вопрос брендирования автобусов и маршруток.