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В Пензе появятся конфеты с символикой Дня Победы

15 января в 16:00 212 просмотров

В Пензе в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы выпустят конфеты с соответствующей символикой.

Эмблема «С Днем Победы» появится на коробочках «Птичье молоко», сообщили в пресс-службе мэрии.

Предприятие-производитель уже сделал заказ на соответствующую упаковку. На прилавках конфеты появятся в апреле 2020 года.

Напомним, ко Дню Победы в Пензе подсветят монумент воинской и трудовой славы. Кроме того, в планах — установка объемных конструкций в виде звезд в местах массового пребывания людей. Обсуждается и идея размещения панно в виде граффити на фасадах многоквартирных домов. По пути следования Бессмертного полка всю коммерческую рекламу заменят на тематические праздничные баннеры. На входных группах учреждений и организаций, а также в общественном транспорте разместят стикеры с символикой Дня Победы. В мэрии также рассматривают вопрос брендирования автобусов и маршруток.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_vypustyat_konfety_s_simvolikoy_s_dnem_pobedy/

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