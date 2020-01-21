Пензенцы смогут подать заявки на участие в Почетном карауле

На монументах и памятниках воинам Великой Отечественной войны в каждом муниципальном районе и городском округе Пензенской области будут нести Вахту Памяти Почетные караулы. Главный редактор телеканала «Экспресс» Алексей Седов в школьные годы трижды входил в его состав. Он поделился своими воспоминаниями.

«В то время не было гаджетов, мы любили смотреть патриотические фильмы, старались прикоснуться к чему-то масштабному. Мы стремились попасть в караул, но эта почетная обязанность доставалась не всем. Нужно было хорошо учиться, участвовать в общественной жизни школы, иметь хорошие показатели во всем. Плюс еще нужно было быть красавчиком (шутка). Но, конечно, внешние данные были вторичны», — рассказал он.

Алексей Седов учился в школе № 55, каждое учебное заведение города дежурило на посту у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев по одной неделе. Для смен, которые состояли из четырех человек, составляли расписание. На пост они выходили каждые полчаса, меняя друг друга с утра до вечера. Мальчики-часовые стояли по бокам от Вечного огня, девочек называли подчаски, они ходили по территории около монумента.

Время, когда не нужно было стоять на посту, ребята проводили в специальном помещении, которое называли караулкой. Она располагалась неподалеку от памятника Победы в пятиэтажном доме.

«Пускали туда только тех, кто состоял в карауле. Поэтому для остальных это было покрыто завесой тайны, и еще больше хотелось быть участником Почетного караула. К нам постоянно приходили гости, в том числе — ветераны. Велась патриотическая работа», — рассказал он.



В настоящее время Вахту памяти с 8 января по 30 декабря в дни воинской славы и памятных дат посменно несут лучшие представители юнармейского движения и кадеты.

Дежурство «Поста № 1» у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет организовано с 5 по 8 мая в ежедневном режиме. Время несения караула составит 20 минут, в зависимости от погодных условий оно может сокращаться до 10 минут.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, стать участником проекта может любой желающий. В марте-апреле для кандидатов организуют конкурс (0+), который пройдет в Доме молодежи в Пензе. Будут приниматься как индивидуальные, так и групповые заявки.

В апреле для участников проекта пройдет обучение, по итогам которого они смогут нести Почетный караул. Также им выдадут значки «Пост № 1».