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Иван Фирюлин: Важно кардинально решать демографические проблемы страны

16 января в 07:03 116 просмотров

Депутат Государственной Думы РФ от Пензенской области Иван Фирюлин поделился впечатлениями от послания президента, которое он озвучил Федеральному Собранию 15 января.

«В сегодняшней ситуации, когда семьи создает поколение молодых людей, родившихся в 90-е годы, а всем нам известно, какая тогда была рождаемость, очень важно самым кардинальным образом решать демографические проблемы страны. Народонаселение Российского государства должно расти. И, начав свое послание с демографии, президент сразу же предложил и целый социальный блок по решению демографических проблем и поддержке семей», — цитирует депутата региональное отделение «Единой России».

Он отметил, что в стране успешно реализуется проект материнского капитала, выплаты на второго и третьего ребенка. Все эти меры поддержки не только сохранятся, но и расширятся.

«У мам появляется хорошая возможность быть с ребенком до школы, так как ежемесячные выплаты теперь будут и для детей в возрасте от трех до семи лет включительно уже с 1 января 2020 года. У женщин будет время и на общение с ребенком, и на укрепление его здоровья. А в рамках социального контракта мамы в этот период еще смогут и переобучиться или повысить квалификацию.

Сейчас молодежь, даже создав семью, не сразу решается на рождение ребенка. Нередко молодые супруги так и говорят: «Мы ребенка не потянем». Поэтому президент предложил целый комплекс мер поддержки семей, среди которых есть теперь и серьезный стимул к рождению первенца — семья получит право на маткапитал уже при рождении первого ребенка.

Меня лично тронула и такая мера поддержки, как бесплатное горячее питание малышей начальных классов. Это не только помощь семьям, это еще и забота о здоровье подрастающего поколения», — сказал народный избранник.

С основными тезисами послания президента можно ознакомиться здесь, со мнением губернатора, чиновников и общественников — здесь.


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