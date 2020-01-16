Иван Фирюлин: Важно кардинально решать демографические проблемы страны

«В сегодняшней ситуации, когда семьи создает поколение молодых людей, родившихся в 90-е годы, а всем нам известно, какая тогда была рождаемость, очень важно самым кардинальным образом решать демографические проблемы страны. Народонаселение Российского государства должно расти. И, начав свое послание с демографии, президент сразу же предложил и целый социальный блок по решению демографических проблем и поддержке семей», — цитирует депутата региональное отделение «Единой России».

Он отметил, что в стране успешно реализуется проект материнского капитала, выплаты на второго и третьего ребенка. Все эти меры поддержки не только сохранятся, но и расширятся.

«У мам появляется хорошая возможность быть с ребенком до школы, так как ежемесячные выплаты теперь будут и для детей в возрасте от трех до семи лет включительно уже с 1 января 2020 года. У женщин будет время и на общение с ребенком, и на укрепление его здоровья. А в рамках социального контракта мамы в этот период еще смогут и переобучиться или повысить квалификацию.

Сейчас молодежь, даже создав семью, не сразу решается на рождение ребенка. Нередко молодые супруги так и говорят: «Мы ребенка не потянем». Поэтому президент предложил целый комплекс мер поддержки семей, среди которых есть теперь и серьезный стимул к рождению первенца — семья получит право на маткапитал уже при рождении первого ребенка.

Меня лично тронула и такая мера поддержки, как бесплатное горячее питание малышей начальных классов. Это не только помощь семьям, это еще и забота о здоровье подрастающего поколения», — сказал народный избранник.

С основными тезисами послания президента можно ознакомиться здесь, со мнением губернатора, чиновников и общественников — здесь.