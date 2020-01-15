Мать космонавта, педагог с 50-летним стажем Мария Самокутяева отмечает 73-летие

В числе первых пензячку, полвека проработавшую педагогом, поздравил сын, который в 2011-м совершил свою первую экспедицию на околоземную орбиту. Этому событию, к слову, посвящен стенд в музее школы № 56 Пензы, где работает мама героя. Мария Александровна очень привязана к родному образовательному учреждению и даже свой день рождения отметила на рабочем месте.

«50 лет в профессии, 51 год пошел. Это много. Довольна плодами своего творчества, своей работой. Нужно быть требовательным ко всем, не только к своим детям», — рассказала женщина.

Мария Александровна призналась: главным подарком для нее являются любовь и успехи собственных детей. Пензячка воспитала двоих сыновей. Сегодня они, несмотря на плотный рабочий график, стараются всегда находить время для встречи с самым родным человеком. В настоящее время Александр Самокутяев в Москве возглавляет межрегиональную общественную организацию «Пензенское землячество».

Поздравления в день рождения педагогу с полувековым стажем, маме героя России адресуют пензенские чиновники, коллеги-учителя, ученики и выпускники.