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Мать космонавта, педагог с 50-летним стажем Мария Самокутяева отмечает 73-летие

15 января в 17:04 80 просмотров

15 января Заслуженный работник образования Пензенской области, мама Героя России, космонавта Александра Самокутяева — Мария Александровна Самокутяева отмечает 73-й день рождения.

В числе первых пензячку, полвека проработавшую педагогом, поздравил сын, который в 2011-м совершил свою первую экспедицию на околоземную орбиту. Этому событию, к слову, посвящен стенд в музее школы № 56 Пензы, где работает мама героя. Мария Александровна очень привязана к родному образовательному учреждению и даже свой день рождения отметила на рабочем месте.

«50 лет в профессии, 51 год пошел. Это много. Довольна плодами своего творчества, своей работой. Нужно быть требовательным ко всем, не только к своим детям», — рассказала женщина.

Мария Александровна призналась: главным подарком для нее являются любовь и успехи собственных детей. Пензячка воспитала двоих сыновей. Сегодня они, несмотря на плотный рабочий график, стараются всегда находить время для встречи с самым родным человеком. В настоящее время Александр Самокутяев в Москве возглавляет межрегиональную общественную организацию «Пензенское землячество».

Поздравления в день рождения педагогу с полувековым стажем, маме героя России адресуют пензенские чиновники, коллеги-учителя, ученики и выпускники.

Фотография: Скриншот - https://youtu.be/MBEqyZf0bfY

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