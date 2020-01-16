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Мэр Пензы Андрей Лузгин празднует день рождения

16 января в 06:12 44 просмотра

16 января глава администрации города Пензы Андрей Лузгин отмечает день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

Андрей Вячеславович — молодой политик, который возглавил администрацию областного центра в 38 лет. Напомним, решение о его назначении на этот важный пост было принято депутатами Гордумы на сессии 25 октября.

Свою трудовую деятельность Андрей Лузгин начал в коммерческой сфере, в политику региона пришел в 2015 году: он занял пост министра инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, а также стал врио заместителя председателя правительства.

С 2016 года по октябрь 2019-го, вплоть до назначения на пост мэра, Андрей Вячеславович трудился в должности зампреда регионального правительства. Он курировал разработку государственных программ в области и реализацию проектов социально-экономического развития.

Сегодня Андрей Лузгин принимает поздравления от коллег-политиков, от представителей общественности и СМИ. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к этим поздравлениям, желает Андрею Вячеславовичу крепкого здоровья, достижения всех поставленных задач и успехов в работе на благо родного города.


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