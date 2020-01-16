Сергей Есяков поделился мнением об основных посылах послания президента

«Суть послания президента — забота о людях. Пакет предложений по поддержке семей с детьми, развитию демографической политики, социальной сферы по всем направлениям — образованию, медицине, культуре, повышению доходов населения значительно расширился и представляет собой комплекс конкретных мероприятий, которые отвечают требованиям жизни. И можно с уверенностью сказать, что все эти предложения будут выполнены. В бюджете есть средства на демографические инициативы президента», — сказал он.

Народный избранник также отметил важность развития работы с инвесторами, контроля за реализацией проектов на всех этапах.

«Политический блок составили поправки, которые глава государства предложил внести в действующую Конституцию РФ. Жизнь не стоит на месте. Со времени принятия Конституции РФ прошел не один десяток лет. И требования времени, гражданского общества должны быть отражены в основном законе государства, сохраняя при этом его основные положения.

Путин предложил обсудить поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве. Тем самым в России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции. Это изменение позволит гарантировать безусловный суверенитет российского народа. […] В Послании особо подчеркнута приоритетность свобод и прав граждан России, закрепленных в Конституции. Поэтому все поправки, которые важны для развития России как правового и свободного государства, будут вынесены на всенародное обсуждение», — цитирует депутата региональное отделение «ЕР».