Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Губернатор, чиновники и общественники поделились впечатлениями от послания президента
Белозерцев: Соцсети — современная форма взаимодействия между властью и населением
10 полезных советов, которые помогут при родах*
В Уфу стоит ехать за вдохновением и восточной кухней — отзыв о путешествии
Гость из Чебоксар: Почему в Пензе всячески борются с газонами?
Александр Кислов: Организация выборов нормальная
О. Сактирин: Нужно пойти на выборы, чтобы проявить свою позицию
В. Подобед: У каждого человека есть право выразить свое мнение на выборах
Виктор Кувайцев: Важно выстраивать партнерские отношения с жителями
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь

Сергей Есяков поделился мнением об основных посылах послания президента

16 января в 04:23 84 просмотра

Депутат Госдумы РФ от Пензенской области Сергей Есяков отметил социальный приоритет послания президента страны Федеральному Собранию.

«Суть послания президента — забота о людях. Пакет предложений по поддержке семей с детьми, развитию демографической политики, социальной сферы по всем направлениям — образованию, медицине, культуре, повышению доходов населения значительно расширился и представляет собой комплекс конкретных мероприятий, которые отвечают требованиям жизни. И можно с уверенностью сказать, что все эти предложения будут выполнены. В бюджете есть средства на демографические инициативы президента», — сказал он.

Народный избранник также отметил важность развития работы с инвесторами, контроля за реализацией проектов на всех этапах.

«Политический блок составили поправки, которые глава государства предложил внести в действующую Конституцию РФ. Жизнь не стоит на месте. Со времени принятия Конституции РФ прошел не один десяток лет. И требования времени, гражданского общества должны быть отражены в основном законе государства, сохраняя при этом его основные положения.

Путин предложил обсудить поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве. Тем самым в России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции. Это изменение позволит гарантировать безусловный суверенитет российского народа. […] В Послании особо подчеркнута приоритетность свобод и прав граждан России, закрепленных в Конституции. Поэтому все поправки, которые важны для развития России как правового и свободного государства, будут вынесены на всенародное обсуждение», — цитирует депутата региональное отделение «ЕР».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...