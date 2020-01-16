Жители Пензы могут направить предложения по проекту застройки города

Как сообщает пресс-служба мэрии, сделать это можно с 14 января. Предложения можно предоставить на бумажном носителе в мэрию города. О дате проведения собрания участников публичных слушаний информация появится позже.
Отметим, что в состав комиссии, которая будет рассматривать предложения пензенцев, входят представители городского управления градостроительства и архитектуры города, управления муниципального имущества, правового управления администрации, депутаты Гордумы.
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