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Жители Пензы могут направить предложения по проекту застройки города

16 января в 03:08 70 просмотров

Пензенцы могут направить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города свои предложения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сделать это можно с 14 января. Предложения можно предоставить на бумажном носителе в мэрию города. О дате проведения собрания участников публичных слушаний информация появится позже.

Отметим, что в состав комиссии, которая будет рассматривать предложения пензенцев, входят представители городского управления градостроительства и архитектуры города, управления муниципального имущества, правового управления администрации, депутаты Гордумы.

Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.


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