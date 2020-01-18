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В Арбеково, Мичурино и Чемодановке построят новые школы

18 января в 08:40 262 просмотра

В Пензенской области в ближайшие два года появится несколько новых школ. На каком этапе находятся работы, читайте в нашем материале.

В Арбеково в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом, идет строительство школы, рассчитанной на 1100 мест. Срок сдачи объекта — август 2020 года.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы: рабочие укладывают плиты перекрытий подвала, устраивают колонны первого этажа, утепляют и проводят гидроизоляцию стен подвала. Также закупили оборудование, обозначенное в проекте, провели электроснабжение, участок под строительство освободили от имущества сторонних лиц, проводится согласование цветовых решений.

В первом квартале 2021 года начнется строительство школы на 375 мест в селе Чемодановка Бессоновского района. Окончание работ запланировано на декабрь 2022-го.

В настоящее время под строительство оформляют участок, готовят конкурсную документацию на проведение торгов по разработке проектно-сметной документации. Заключить контракты на выполнение работ должны до 1 декабря 2020 года.

В поселке Мичуринский Пензенского района будет построена школа на 225 мест. Начало строительства — первый квартал 2021 года, окончание — декабрь 2021-го.

В настоящее время ведется оформление участка. Выбран проект из реестра экономически эффективной проектной документации Минстроя РФ, ведется его переработка.


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