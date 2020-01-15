«Добрый котик верит в чудо». Пензенцы рассказали о белоснежном красавце

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети историю котика, который долгое время голодал.

Кота волонтеры назвали Джельсомино. Ему — примерно пять лет. Пушистик кастрирован и приучен к лотку.

«В жизни белоснежного красавца была затяжная черная полоса: люди сторонились его из-за болезни, никто даже не кормил мальчику. На фоне плохого питания и отсутствия витаминов он потерял большую часть зубов, поэтому с большим удовольствием ест мягкий корм. Разговорчивый, добрый и ласковый котейка верит в чудо», — написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что кот отлично ладит с другими кошками, однако не любит собак. Узнать о том, как стать малышу хозяином, можно здесь.