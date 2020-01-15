Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Губернатор поручил минздраву проанализировать статистику диспансеризации
Мать космонавта, педагог с 50-летним стажем Мария Самокутяева отмечает 73-летие
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
В Пензе почистили заледеневшую лестницу на ул. Володарского
В Пензе отремонтируют молодежный центр «Юность»
В Спутнике в 2020 году построят детскую поликлинику
Пензенские водолазы ушли под лед
Число заявок в пензенский отряд «Лиза Алерт» за год увеличилось на 84%
Белозерцев в Москве заслушает ежегодное послание президента
Белозерцев рассказал в Сети о Герое Советского Союза, летчике Кузнецове

«Добрый котик верит в чудо». Пензенцы рассказали о белоснежном красавце

15 января в 17:57 142 просмотра

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети историю котика, который долгое время голодал.

Кота волонтеры назвали Джельсомино. Ему — примерно пять лет. Пушистик кастрирован и приучен к лотку.

«В жизни белоснежного красавца была затяжная черная полоса: люди сторонились его из-за болезни, никто даже не кормил мальчику. На фоне плохого питания и отсутствия витаминов он потерял большую часть зубов, поэтому с большим удовольствием ест мягкий корм. Разговорчивый, добрый и ласковый котейка верит в чудо», — написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что кот отлично ладит с другими кошками, однако не любит собак. Узнать о том, как стать малышу хозяином, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...