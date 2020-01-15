Центробанк начал снижать курс евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 16 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,4140 руб. до 61,4328 руб., курс евро снизился — с 68,4213 руб. до 68,3747 руб.

Золото будет стоить 3 065,17 рублей за грамм, серебро — 35,10, платина — 1 971,16, палладий — 4 317,59.