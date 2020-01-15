Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Центробанк поднял курсы доллара и евро
Центробанк понизил курс доллара до 60,95
Курс евро продолжает медленно снижаться
Курс евро снизился до 68 рублей
Курс доллара начал падать
Курс евро вырос до 69 рублей
Курсы доллара и евро медленно растут
Курсы доллара и евро продолжают снижаться
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Курс евро снизился до 69 рублей

Центробанк начал снижать курс евро

15 января в 17:47 130 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 16 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,4140 руб. до 61,4328 руб., курс евро снизился — с 68,4213 руб. до 68,3747 руб.

Золото будет стоить 3 065,17 рублей за грамм, серебро — 35,10, платина — 1 971,16, палладий — 4 317,59.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...