Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
«Добрый котик верит в чудо». Пензенцы рассказали о белоснежном красавце
Мать космонавта, педагог с 50-летним стажем Мария Самокутяева отмечает 73-летие
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
В Пензе почистили заледеневшую лестницу на ул. Володарского
В Пензе отремонтируют молодежный центр «Юность»
В Спутнике в 2020 году построят детскую поликлинику
Пензенские водолазы ушли под лед
Число заявок в пензенский отряд «Лиза Алерт» за год увеличилось на 84%
Белозерцев в Москве заслушает ежегодное послание президента
Белозерцев рассказал в Сети о Герое Советского Союза, летчике Кузнецове

Губернатор поручил минздраву проанализировать статистику диспансеризации

15 января в 17:53 110 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя тезисы послания президента страны Федеральному Собранию, отметил важность усиления в регионе качества проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

Одним из тезисов послания главы государства стало решение кадрового вопроса в медицине, повышение качества оказания услуг в учреждениях здравоохранения.

«Решением кадровой проблемы в сфере здравоохранения мы занимаемся уже не первый год. Проводится целевая подготовка специалистов, создана система мер социальной поддержки медицинских работников, идет рост заработной платы», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что в прошлом году в регионе в медучреждения трудоустроено 235 врачей-специалистов. Это 163 выпускника медицинских вузов, 32 врача приехали из других субъектов Российской Федерации и даже других стран. 40 врачей перешли на работу из частной медицины.

«Сейчас в целевой ординатуре по узким специальностям обучается 190 ординаторов, часть из которых в 2020—2021 году будет трудоустроена в районы области», — цитирует главу региона пресс-центр облправитльетсва.

Губернатор также отметил, что внимание к самочувствию должно выйти на первый план для всех жителей региона.

«Нужно, чтобы профилактические осмотры стали необходимостью для каждого человека. Я дал поручение областному министерству здравоохранения — проанализировать, какие категории населения у нас осмотры проходят, каков процент выявляемости сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, которые могут привести к летальному исходу, если не заняться вовремя лечением. Будем повышать охват и качество диспансеризации, будем продолжать работу», — подытожил он.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...