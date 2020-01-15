Белозерцев: Президент нацелил на поддержку инициатив малого и среднего бизнеса

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал слова президента Владимира Путина о необходимости увеличения эффективности национальной экономики, которые он озвучил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин назвал главнейшей задачей повышение реальных доходов граждан страны, а для этого необходимо увеличение эффективности национальной экономики.

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что поддержку на местах должны получать не только крупные инвестиционные проекты.

«Президент нацелил нас на поддержку деловых инициатив малого и среднего бизнеса. У нас большие планы на развитие таких предприятий. Так, в прошлом году в аграрной сфере на поддержку малых форм хозяйствования было направлено 258 миллионов рублей. Благодаря оказанной государственной помощи создано 67 новых производств.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» гарантийный фонд «Поручитель» докапитализирован на 200 с лишним миллионов рублей — на предоставление субсидий, поручительств и кредитов малому и среднему бизнесу. Моногородам (Заречный, Сердобск, Никольск, Мокшан) предоставлена субсидия на поддержку предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности. В Пензе открыт Центр «Мой бизнес» — для оказания комплекса услуг предпринимателям», — прокомментировал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что эти меры позволили увеличить объем экспортных поставок из Пензенского региона, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Сейчас в реестр наших экспортеров включено 565 предприятий. Что особенно радует, 80% из них — это предприятия малого и среднего бизнеса», — сказал он.