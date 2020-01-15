Пензенских предпринимателей и школьников обучат азам ведения бизнеса (видео)

В феврале в Пензенской области стартует двухмесячный обучающий марафон (16+) для предпринимателей и тех, кто только планирует начать бизнес. Тематические тренинги организуют региональный Фонд поддержки предпринимательства и центр «Мой бизнес», который открылся в Пензе в конце 2019 года. В рамках семинаров планируют бесплатно обучить около 300 желающих, причем это могут быть даже школьники старше 14 лет.

Составить бизнес-план, провести финансовый анализ будущего предприятия и научиться подбирать достойную команду для ведения предпринимательской деятельности. Совсем скоро для жителей Пензенской области, которые пока только планируют начать собственное дело, предоставят возможность пройти специальную обучающую программу. Серию тренингов проведут сотрудники центра «Мой бизнес».

«На мероприятиях мы рассказываем о возможностях, мерах и видах поддержки, которые есть в регионе, так что, в принципе, все участники узнают и познакомятся с государственной поддержкой бизнеса, и возможно уже после тренинга кто-то ею воспользуется», — рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Семинары рассчитаны не только на начинающих, но и на действующих бизнесменов. Так, тренинг «Школа предпринимательства» поможет по-новому взглянуть на свое дело и найти точки роста для развития. Обучение — одна из основных задач центра «Мой бизнес», который был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в ноябре 2019 года.

«На базе центра «Мой бизнес», оператором которого является Фонд поддержки предпринимательства, сейчас размещены несколько центров поддержки, а именно — предпринимательства, экспорта и сельхозкооперации. Каждый из них отвечает за свое направление, но их всех объединяет образовательная часть. Это означает, что каждый из этих центров предоставляет услуги по повышению компетенций бизнесменов», — сказал директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Песков.

Цель открытия многофункционального центра для бизнеса — это создание комфортных условий для развития предпринимательства, что является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Пензенской области. Причем все услуги оказывают безвозмездно. Что касается тренингов, то они начнутся в середине февраля. Количество мест ограничено, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.