Маме пензенского космонавта Александра Самокутяева исполнилось 73 года (видео)

15 января поздравления в свой 73-й день рождения принимала Заслуженный работник образования Пензенской области Мария Самокутяева. Первым теплые слова завучу школы № 56, конечно, адресовал сын, — герой России, космонавт Александр Самокутяев. Своего рода подвиг совершила и мама нашего прославленного земляка. Она более полувека проработала педагогом и свой день рождения тоже встретила на рабочем месте.

Как питаются, отдыхают и работают в космосе, Мария Самокутяева узнала из первых уст. Ее сын в 2011 году совершил свою первую экспедицию на околоземную орбиту. Этому событию в музее пензенской школы № 56, где работает мама Героя России, посвящен один из стендов. Рассказывать об успехах сына 15 января ей было приятно вдвойне. Мария Александровна отмечала свой 73-й день рождения на рабочем месте.

«50 лет в профессии, 51 год пошел. Это много. Довольна плодами своего творчества, своей работой. Нужно быть требовательным буквально ко всем, не только к своим детям», — отметила она.

Учитель физики по специальности воспитала двоих сыновей, а преподавала у тысяч ребят. Сегодняшний ученики мечтают повторить подвиг сына Марии Александровны, а многие ее выпускники сейчас и сами преподают.

«Я не стала учителем физики, но в школе она мне очень нравилась. Мария Александровна настолько любила своих учеников, что хранила их тетради. Мою тоже недавно нашла и подарила ее мне», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 56 Пензы Ольга Стрелкина.

Именинница призналась, что главный подарок для нее — любовь и успехи собственных детей.

Хотя быть рядом и не всегда получается, но при малейшей возможности сыновья стараются находить в своем плотном рабочем графике время для встречи с самым близким человеком. Сейчас Александр Самокутяев в Москве возглавляет межрегиональную общественную организацию «Пензенское землячество».

«Сурский край — это родной кусочек планеты, который ближе всего, его нельзя ни с чем сравнивать, ни с великим космосом, ни с разумом. Это часть суши, которой я предан», — сказал Александр Самокутяев.

Поздравления с днем рождения заслуженный работник образования области получит еще не раз, в том числе — от пензенских чиновников. А пока теплые слова ей адресовал педагогический коллектив, ставший за долгие годы тоже родным, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.