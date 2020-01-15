Владимир Путин предложил кандидатуру премьер-министра

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости, об отставке правительства стало известно на встрече Владимира Путина с премьером Дмитрием Медведевым, которая произошла после оглашения послания главы государства Федеральному Собранию.

Также стало известно, что президент намерен предложить Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совбеза.