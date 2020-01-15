Почему пензенский мемориал стал местом забавы

Это не парк культуры и, тем более, не игровой аттракцион, но именно туда в последнее время стремятся десятки пензенцев. Преимущественно детвора, но говорят, что кататься со склона Монумента воинской и трудовой Славы приходят и взрослые.

В дни памятных дат там собираются тысячи людей, да и без повода туда может прийти каждый, чтобы, стоя у Вечного огня, вспомнить тех, кто не дожил до Победы. Но с приходом зимы сердца людей словно холодеют. Взрослые радуются, как хорошо отдыхают их дети, потомки победителей.

«Впервые приехали сюда. Детей много, поэтому решили с высокой горки покататься. Понимаем, что это мемориал, но где-то надо это делать», — сказал житель Пензы Евгений Иванов.

О том, что комплекс с наступлением зимы может вновь превратиться в место для снежных забав, телеканал «Экспресс» сообщал месяц назад. После выхода материала в эфир близ сквера «Бессмертный полк» появилась деревянная горка, увы, годящаяся разве что для детсадовской ребятни. То ли дело склон мемориала.

В будни детвора с ледянками и снегокатами начинает штурмовать возвышенность практически сразу, как заканчиваются занятия в школах. Легко представить, что там происходит вечерами или по выходным. И взрослые этому не препятствуют.

Пензенец Валерий Кудряшов к созданию мемориального комплекса имеет прямое отношение. Полвека назад, работая топографом, он там делал съемку местности. По словам Валерия, поначалу его возмущали катающиеся со склона, но потом смирился.

«Я к этому спокойно отношусь, а что, ребятам надо где-то кататься. На площади Ленина была хорошая горка, сейчас ставят небольшую, а здесь все-таки размах», — ответил он.

И они катаются. И в одиночку, и в присутствии мам и пап, следящих, чтобы сорванцы не выкатились на проезжую часть. При этом никто из них, кажется, так и не задумался о том, что безобидная забава может оскорбить чьи-то чувства, сообщает телеканал «Экспресс».