Пензенские общественники и чиновники прокомментировали послание президента (видео)

Программу материнского капитала продлят, и получать выплаты родители смогут уже за рождение первого ребенка, а в школах введут бесплатное горячее питание для детей с первого по четвертый классы и доплаты для классных руководителей. Президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Как новые установки оценили пензенские общественники и представители власти — в репортаже телеканала «Экспресс».

Чтобы услышать послание Владимира Путина Федеральному Собранию, пензенские общественники собрались вместе. Точкой сбора стал региональный штаб Общероссийского народного фронта. Им нужно было не только узнать о решениях главы государства, но и организовать мозговой штурм. Времени на раскачку не будет. Перемены начинаются уже сейчас. Так, президент продлил программу по выплате материнского капитала до конца 2026 года, а с января 2020-го расширятся ее масштабы.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации это 466 тысяч 617 рублей», — сказал президент.

Ранее такая сумма полагалась за рождение второго и последующего детей. Впрочем, для родителей, которые решат не останавливаться на одном ребенке, размер материнского капитала возрастет на 150 тысяч.

Для семей, которые оказались в трудном материальном положении, теперь вводят отдельные выплаты — на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Семьи поддержат также строительством ясельных групп и бесплатным горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. Срочных социальных мер на государственном уровне, по словам депутатов регионального парламента, ждали давно, к их скорейшему выполнению они полностью готовы.

«Мы будем работать командно и многие вопросы решим в оперативном порядке. Стоят очень острые задачи, насущные, но они выполнимы», — рассказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Николай Котов.

«В последние несколько месяцев президент очень много в своей работе уделял внимания вопросам здравоохранения, обеспечения доступности и качества медпомощи. И сегодня многие моменты были озвучены. Как мы знаем, послание президента — это определенные требования к депутатам Госдумы, федеральным министрам и власти на местах», — сказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

Вопросы медицины в послании Федеральному Собранию также коснулись региона напрямую. Президент дал установку сделать медицину доступной на селе, через фельдшерско-акушерские пункты. В Пензенской области в 2019-м уже построены 13 ФАПов. Для представителей бизнеса в послании президента тоже были неожиданные решения.

«Регионы могли самостоятельно предоставлять налоговые льготы по налогу на прибыль для значимых отраслей экономики, но, так как это ложилось на бюджет региона, не все могли себе такое позволить. И именно в сегодняшнем послании Владимир Владимирович сказал, что можно субсидировать, возместить две трети от этих расходов из федеральных средств. Конечно, это очень хорошо скажется на регулировании этого процесса в регионах», — отметила депутат Пензенской городской Думы Ольга Изранова.

Свое послание президент построил вокруг реализации национальных проектов. Глава государства не единожды делал отсылки к своим предыдущим выступлениям перед парламентом страны, к тому, как его указы реализовывались в регионах, и подчеркивал решающую роль региональных властей в работе по улучшению благосостояния граждан.

Кроме депутатов Федерального Собрания, в зале послание Владимира Путина слушали и главы субъектов. После окончания обращения президента губернатор Иван Белозерцев поделился своими впечатлениями с пензенцами.

«Для меня очень важен социальный блок — это поддержка материнства и детства, решение проблемы демографии, внесение изменений в Конституцию РФ. Предстоит огромная работа, я уже дал поручения, и мы готовим оргкомитет», — прокомментировал губернатор.

Послание 2020 года стало 26-м в истории современной России. Эта процедура обязательна и закреплена Конституцией. Впервые за все время датой для обращения в президента к Федеральному Собранию была выбрана середина января. А значит, депутаты российского парламента, члены правительства и власти на местах получили главные установки в начале года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.