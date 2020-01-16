Больше 300 человек и 50 населенных пунктов за несколько дней. В Пензенской области дан старт областному зимнему социальному марафону (0+) студенческих отрядов. В 2020 году он проходит в 14-й раз и посвящен подвигу, совершенному нашими предками в Великой Отечественной войне. Его так и назвали: «Мы — патриоты великой страны».

Студентам отряда «Спектр» придется выкрикивать речевки на протяжении нескольких дней. Путь ребятам предстоит не самый близкий — они идут в поход в Башмаковский район.

«Настрой позитивный, думаем, что будет не очень тяжело, потому что в шестой раз идем в поход, мы — закаленные ребята», — сказала участница студенческого отряда «Спектр» ПГУАС Алина Соколова.

Старт 14-му областному зимнему социальному марафону дали на площади многофункционального центра. В 2020 году в нем принимают участие около 300 человек. Для студотрядов разработано 11 маршрутов. Они должны будут посетить более 50 населенных пунктов в разных районах области. Программа пребывания в селах продумана до мелочей: обязательно — волонтерская помощь, концерты, спортивные состязания и классные часы патриотической направленности.

«Для нас, в рамках Года памяти и славы, который объявлен в стране, важны еще некая добровольческая основа и акцент на образовательную патриотическую работу», — рассказал руководитель регионального штаба российских студенческих отрядов Артем Колобов.

Студенты будут говорить о Великой Отечественной войне и патриотизме, опираясь не только на сухие исторические факты. У каждого из них есть родственники, которые видели войну своими глазами и успели рассказать, как это было на самом деле.

Студенческие отряды должны отправиться в поход до конца января. У каждого определена дата отбытия, а в конце февраля они будут принимать у себя межрегиональный социальный марафон (0+). На него съедутся бойцы из других региональных отделений Приволжского федерального округа, сообщает телеканал «Экспресс».