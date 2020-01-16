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«Не в щи и компот». В Пензе батюшка рассказал, как правильно пить святую воду (видео)

15 января в 23:27 120 просмотров

Представители церкви напоминают желающим прийти за святой водой, что нет необходимости набирать ее в больших количествах.

Представители церкви напоминают желающим прийти за святой водой, что нет необходимости набирать ее в больших количествах.

«Часто приходится видеть, что человек приходит, у него с собой пять пятилитровых бутылок. Он наполняет их водой, а затем использует ее в непонятно каких целях. Это великая святыня, которая требует к себе должного отношения — с благоговением принимать немного в трудные минуты жизни, во время болезни или просто ежедневно. Но когда на святой воде чуть ли не щи варят и компот, такого, конечно, не должно быть», — сказал иерей, настоятель Митрофаньевского храма Пензы Павел Колесников.

Также, по его словам, следует обратить внимание на то, что ночные купания в естественных и искусственных водоемах — это не какое-либо таинство, позволяющее смыть накопленные за предыдущий год грехи, а просто народная традиция. Согласно православному вероучению, от грехов крещеного человека избавляет лишь таинство исповеди и причастия, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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