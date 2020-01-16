Новогодние праздники в Арбековской заставе посетили более 1500 пензенцев
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Губернатор поддержал проект помощи детям-инвалидам
Пензенские бильярдисты вернулись из Казани с наградами первенства России
Губернатор поручил построить крытый каток в Арбеково
В «Зимних забавах» поучаствовало более 12000 пензенцев
В Пензе пройдут летние сельские спортивные игры
Пензенский студент завоевал «золото» Кубка России
В Пензе 12 января состоится турнир по всестилевому каратэ
Хоккейная молодежь Пензы скрестила клюшки в Спутнике

Пензенские теннисисты борются за награды турнира «Олимпийские надежды» (видео)

16 января в 00:35 136 просмотров

В Пензе в рамках городской спартакиады школьников «Олимпийские надежды» стартовал предварительный этап соревнований (0+) по настольному теннису.

За победу в турнире поборются около 100 учащихся с пятого по седьмой классы. Первыми в борьбу вступили воспитанники школ Ленинского и Железнодорожного районов Пензы, они сразились во дворце спорта «Рубин».

«Каждый сыграет практически по четыре тура, затем два призера попадут на финал. Потом, после розыгрыша командных соревнований, мы проведем еще личное первенство, то есть отдельно определятся победители среди мальчиков и девочек. Также они сыграют в финале в одиночном разряде, разыграют места», — сказала главный судья соревнований Елена Куринец.

17 января в борьбу вступят представители школ Октябрьского и Первомайского районов. Игры пройдут на базе школы № 18 и в ФОКе «Надежда». Победители попадут в финал, который состоится 24 января, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...