Пензенские теннисисты борются за награды турнира «Олимпийские надежды» (видео)

За победу в турнире поборются около 100 учащихся с пятого по седьмой классы. Первыми в борьбу вступили воспитанники школ Ленинского и Железнодорожного районов Пензы, они сразились во дворце спорта «Рубин».

«Каждый сыграет практически по четыре тура, затем два призера попадут на финал. Потом, после розыгрыша командных соревнований, мы проведем еще личное первенство, то есть отдельно определятся победители среди мальчиков и девочек. Также они сыграют в финале в одиночном разряде, разыграют места», — сказала главный судья соревнований Елена Куринец.

17 января в борьбу вступят представители школ Октябрьского и Первомайского районов. Игры пройдут на базе школы № 18 и в ФОКе «Надежда». Победители попадут в финал, который состоится 24 января, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.