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Пензенские полицейские изъяли за год 160 единиц оборудования для казино (видео)

15 января в 20:39 22 просмотра

12 уголовных дел и более 150 «одноруких бандитов». Пензенские правоохранители рассказали о борьбе с незаконным азартным бизнесом и предупредили арендодателей: незнание о существовании подпольного игрового клуба не освобождает собственников помещения от ответственности.

Даже сейчас с трудом поддается подсчету, сколько сотен рублей проигрывали пензенцы в одном из подпольных казино. Крупные купюры были буквально везде: и на столе администратора, и в сейфе, и даже в пластиковой коробке рядом с сувенирной копилкой.

Азартное назначение бизнеса снаружи не выдавало ничего: никаких вывесок и знаков того, что помещение сдано. Войти в подвал можно было только после разговора с сотрудником подпольного игрового клуба. Всего только за 2019 год правоохранители пресекли работу трех подобных преступных групп.

«Возбуждено 12 уголовных дел. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 160 единиц игрового оборудования. Обращаем внимание, что, даже если вы не знаете, что принадлежащая вам недвижимость используется для организации и проведения незаконной игорной деятельности, это не освобождает вас от уголовной ответственности», — сказал врио заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Максимальное наказание, прописанное в Уголовном кодексе за систематическое предоставление помещений для незаконной организации азартных игр, — штраф до полутора миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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